Дети оказались ни при чём: в Кыштыме нашли укравшего 60 тысяч рублей

Автор: КР от Сегодня, 13:40 Категория: Происшествия

Как уже сообщалось на нашем сайте, к семье, проживающей в одном из домов на улице Булдымской в районе Коноплянки, пришла знакомая с детьми. А на следующий день хозяева обнаружили, что из их тайника пропали 60 тысяч рублей. Первыми под подозрение попали дети, которые под давлением взрослых признались в том, что они изрисовали купюры, а потом, испугавшись наказания, выбросили их в окно.

Однако в ходе следствия выяснились совершенно другие обстоятельства. Как сказал сайту «КР» заместитель начальника следственного отдела полиции Александр Тепленко, кражу совершила та самая гостья. Женщина 1990 года рождения знала, где были спрятаны деньги хозяев квартиры от продажи машины. И когда хозяева и дети уснули, опустошила тайник.

Подозреваемая уже возместила потерпевшим ущерб, но, тем не менее, уголовное дело по статье «Кража» в отношении неё в ближайшие дни будет направлено в суд. Не исключено, что уже в судебном порядке его прекратят за примирением сторон.