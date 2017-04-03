В Кыштыме молодая женщина, которую родители искали почти две недели, вернулась домой
Автор: КР от Сегодня, 10:20 Категория: Происшествия
Вчера сайт «КР» первым рассказал о том, что 28-летняя жительница Кыштыма объявлена в розыск. В полицию с заявлением обратились её родители, которые ничего не знали о дочери с 12 апреля. Вскоре после опубликования этой информации на нашем сайте новость растиражировали многие другие сайты и информационные агентства.
– Вчера же Ольга Кириллова вернулась домой, – сказал сегодня сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Никаких противоправных действий в отношении неё совершено не было. По словам женщины, всё это время она находилась в гостях.
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