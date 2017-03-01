Подписка на газету Кыштымский рабочий

Требуется на постоянную работу фрезеровщик 4-5 разряда. Заработная плата договорная. Обращаться по тел.89048084439, 89323007189 Юрий Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме пенсионерка сдала мать троих детей в полицию за попытку грабежа
Первый интернет гипермаркет мебели

В Кыштыме пенсионерка сдала мать троих детей в полицию за попытку грабежа

Автор: КР от Вчера, 16:06 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Вчера 60-летняя жительница Кыштыма возвращалась с работы домой по мосту через железнодорожные пути. Она достала сотовый телефон, чтобы позвонить дочери. Навстречу ей, шатаясь, шла незнакомая молодая женщина. Поравнявшись с пенсионеркой, она схватила её за руку и попыталась отобрать телефон. Но не на ту напала.

 

– Жительница Аргаяшского района 1984 года рождения ударила потерпевшую кулаком в лицо, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Пожилая женщина упала, но та пнула её ещё и ногой. Отобрать телефон у пенсионерки не удалось, и незнакомка пошла дальше.

 

Потерпевшая не растерялась и тут же вызвала полицию, а сама начала преследовать свою обидчицу. Она потихоньку шла за ней до тех пор, пока навстречу не выехала полицейская машина. Обеих доставили в отдел полиции. На гостью нашего города завели уголовное дело по статье «Попытка грабежа». Ранее не судимой и нигде не работающей матери троих детей, которая приехала в Кыштым к подруге, грозит до семи лет лишения свободы.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter