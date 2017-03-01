В Кыштыме пенсионерка сдала мать троих детей в полицию за попытку грабежа

Автор: КР от Вчера, 16:06 Категория: Происшествия

Вчера 60-летняя жительница Кыштыма возвращалась с работы домой по мосту через железнодорожные пути. Она достала сотовый телефон, чтобы позвонить дочери. Навстречу ей, шатаясь, шла незнакомая молодая женщина. Поравнявшись с пенсионеркой, она схватила её за руку и попыталась отобрать телефон. Но не на ту напала.

– Жительница Аргаяшского района 1984 года рождения ударила потерпевшую кулаком в лицо, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Пожилая женщина упала, но та пнула её ещё и ногой. Отобрать телефон у пенсионерки не удалось, и незнакомка пошла дальше.

Потерпевшая не растерялась и тут же вызвала полицию, а сама начала преследовать свою обидчицу. Она потихоньку шла за ней до тех пор, пока навстречу не выехала полицейская машина. Обеих доставили в отдел полиции. На гостью нашего города завели уголовное дело по статье «Попытка грабежа». Ранее не судимой и нигде не работающей матери троих детей, которая приехала в Кыштым к подруге, грозит до семи лет лишения свободы.