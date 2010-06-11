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» » Не иначе, как для праздничного стола. Женское трио стащило в магазине Кыштыма 9 килограммов сливочного масла
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Не иначе, как для праздничного стола. Женское трио стащило в магазине Кыштыма 9 килограммов сливочного масла

Автор: КР от Вчера, 17:22 Категория: Происшествия

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Происшествие произошло в минувшую пятницу в магазине «Пятёрочка», расположенном в бывшем Доме быта на улице Ленина. За пять минут три дамы умудрились незаметно вынести в общей сложности девять килограммов сливочного масла – это 34 упаковки.

 

 

 

По всей видимости, они занимаются этим не впервые. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лишь момент, когда женщины складывали упаковки в корзины. Затем они переходили в «мёртвую зону» торговой точки, которую не захватывает ни одна камера, и перекладывали «трофеи» в свои сумки. После этого, как ни в чём не бывало, все трое покинули торговый зал, пройдя мимо кассиров и оставив на выходе пустые корзины.    

 

 

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, уже известны их приметы. Двум из них около 24 лет. Обе – среднего телосложения. У одной – светлые волосы ниже плеч. Блондинка была в длинном синем пуховике и белой шапке с чёрными бантами. Вторая – с тёмными волосами, спрятанными под розовый пуховик с белыми вставками. Была в тёмной шапке с шарфом. Третья участница – женщина 45-50 лет, плотного телосложения. Была одета в тёмный длинный пуховик, серую шапку с ушками и серый шарф.

 

 

Все, кто владеет информацией об этих женщинах, могут сообщить её по телефонам 4-46-61 или 02.

Комментарии:

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  • Регистрация: 11.06.2010
  • Статус: Пользователь offline
  • 316 комментариев
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Даже если их найдут, факт кражи доказать не получится. Они просто скажут, что переложили масло не себе в сумку, а на стеллаж.
А вообще камеры надо вешать непосредственно над входом/выходом, что лицо потом можно было четко увидеть.
 
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  • Семен

  • Вчера, 18:16
  • Группа: Гости
  • Регистрация: --
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  • 0 комментариев
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Вот люди, я не перестаю удивляться. Оно там и так дешевое, зачем воровать то. Еще и в таких количествах.
 
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