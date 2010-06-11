Не иначе, как для праздничного стола. Женское трио стащило в магазине Кыштыма 9 килограммов сливочного масла

Автор: КР от Вчера, 17:22 Категория: Происшествия

Происшествие произошло в минувшую пятницу в магазине «Пятёрочка», расположенном в бывшем Доме быта на улице Ленина. За пять минут три дамы умудрились незаметно вынести в общей сложности девять килограммов сливочного масла – это 34 упаковки.

По всей видимости, они занимаются этим не впервые. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лишь момент, когда женщины складывали упаковки в корзины. Затем они переходили в «мёртвую зону» торговой точки, которую не захватывает ни одна камера, и перекладывали «трофеи» в свои сумки. После этого, как ни в чём не бывало, все трое покинули торговый зал, пройдя мимо кассиров и оставив на выходе пустые корзины.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, уже известны их приметы. Двум из них около 24 лет. Обе – среднего телосложения. У одной – светлые волосы ниже плеч. Блондинка была в длинном синем пуховике и белой шапке с чёрными бантами. Вторая – с тёмными волосами, спрятанными под розовый пуховик с белыми вставками. Была в тёмной шапке с шарфом. Третья участница – женщина 45-50 лет, плотного телосложения. Была одета в тёмный длинный пуховик, серую шапку с ушками и серый шарф.

Все, кто владеет информацией об этих женщинах, могут сообщить её по телефонам 4-46-61 или 02.