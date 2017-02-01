В Кыштыме будут судить женщину, которая держала двухлетнего сына в голоде и холоде

Автор: КР от Сегодня, 10:13 Категория: Происшествия

Прокуратура города направила в суд уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением».

Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора Константин Паутов, осенью прошлого года 32-летняя жительница одного из посёлков Челябинской области вместе со своим двухлетним сыном приехала в наш город. По её словам, она поселилась у знакомой и подыскивала работу. Однако на самом деле с октября по декабрь подруги вели разгульный образ жизни и устраивали пьянки, даже забывая покормить ребёнка.

– Женщина совершенно не занималась воспитанием ребёнка, – констатирует Паутов. – Она его толком не кормила, не мыла. Зимой он ходил на улице в осенней куртке. В два года он ещё очень плохо говорит, но зато чётко произносит матерные слова, которых «нахватался» от матери.

В настоящее время мальчик находится в кыштымском социальном приюте для детей и подростков. А его нерадивая мать, которая уже лишена родительских прав в отношении старшего ребёнка, ждёт решения суда в родном посёлке. Ей грозит до трёх лет лишения свободы.