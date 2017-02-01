Сыщики из Кыштыма нашли похитителя смартфона в областном центре

Автор: КР от Вчера, 11:45 Категория: Происшествия

Стоп-кадр, сделанный с записи камеры видеонаблюдения

в ТК "Домино" 31 декабря

Оперативники уголовного розыска кыштымской полиции раскрыли кражу смартфона, которая была совершена 31 декабря в торговом комплексе «Домино» в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Владелицей украденного телефона стоимостью в 15 тысяч рублей была продавец одного из отделов.

В распоряжении сыщиков оказались записи с камер видеонаблюдения. Тогда подозрения пали на мужчину, который в спешке покинул тот самый отдел.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, оперативники разыскали подозреваемого в областном центре. Вчера его доставили в кыштымский отдел полиции.

Злоумышленником оказался житель Челябинска 1982 года рождения. На допросе он пояснил, что приехал в наш город, чтобы отметить со знакомыми Новый год. После того, как телефон с прилавка перекочевал в его карман, он выкинул прежнюю сим-карту и пользовался аппаратом до момента задержания.

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде. Сам телефон возвращён пострадавшей.