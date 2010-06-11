Израильская ясновидящая выманила у жительницы Озёрска больше полумиллиона рублей за улучшение жилищных условий с помощью магии

Автор: КР от Вчера, 15:55 Категория: Происшествия

Осенью прошлого года сорокалетняя жительница Озёрска в одной из газет частных объявлений увидела информацию о якобы израильской ясновидящей, оказывающей магические услуги. Озерчанка решила, что сможет с помощью магии улучшить свои жилищные условия. Она набрала указанный в объявлении номер телефона и обсудила с ясновидящей наболевшую проблему. Та согласилась за 36 000 рублей оказать содействие в расширении жилплощади.

Получив указанную сумму, ясновидящая заявила, что на семью озерчанки наведена порча. Чтобы её снять, нужно заплатить по 100 000 рублей за каждого члена семьи. Женщина взяла несколько кредитов и в течение двух месяцев – с 7 октября по 31 декабря 2016 года – перевела на счета ворожеи 575 000 рублей.

Подвох она почувствовала только тогда, когда прорицательница потребовала дополнительную сумму, необходимую для завершения магических ритуалов. Только тогда жертва заочной магии поняла, что обманута и обворована, и обратилась с заявлением в полицию.

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника следственного отдела Управления МВД России по ЗАТО г. Озёрск Челябинской области Денис Давыдов, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Пресс-служба полиции призывает граждан проявлять благоразумие при обращении к кому-либо за сомнительными услугами.