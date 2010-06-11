Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Израильская ясновидящая выманила у жительницы Озёрска больше полумиллиона рублей за улучшение жилищных условий с помощью магии

Израильская ясновидящая выманила у жительницы Озёрска больше полумиллиона рублей за улучшение жилищных условий с помощью магии

Автор: КР от Вчера, 15:55 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Осенью прошлого года сорокалетняя жительница Озёрска в одной из газет частных объявлений увидела информацию о якобы израильской ясновидящей, оказывающей магические услуги. Озерчанка решила, что  сможет с помощью магии улучшить свои жилищные условия.  Она набрала указанный в объявлении номер телефона и обсудила с ясновидящей наболевшую проблему. Та  согласилась за 36 000 рублей оказать содействие в расширении жилплощади.

 

Получив указанную сумму, ясновидящая  заявила, что на семью озерчанки наведена порча. Чтобы её снять, нужно заплатить по 100 000 рублей за каждого члена семьи. Женщина  взяла  несколько кредитов и в течение двух месяцев – с  7 октября по 31 декабря 2016 года – перевела на счета ворожеи  575 000 рублей.

 

Подвох она почувствовала только тогда, когда прорицательница  потребовала дополнительную сумму, необходимую для завершения магических ритуалов. Только тогда жертва заочной магии поняла, что обманута и обворована, и обратилась с заявлением в полицию.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника следственного отдела Управления МВД России по ЗАТО г. Озёрск Челябинской области Денис Давыдов, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Пресс-служба полиции призывает граждан проявлять  благоразумие при обращении к кому-либо за сомнительными услугами.

Комментарии:

Добавить
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 11.06.2010
  • Статус: Пользователь offline
  • 307 комментариев
  • 0 публикаций
Лучше бы на эти 575 тысяч улучшила свои жилищные условия.
 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter