Кыштымские спасатели ночью в шторм эвакуировали рыбаков

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Любители рыбной ловли стали заложниками стихии на озере Аргази.

Об этом сегодня, 7 октября, ИА «Первому областному» сообщили в 8-м пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

Поклонники спортивной рыбалки обкатывали новый катер на озере Аргази, совсем позабыв о штормовом ветре, о котором предупреждали синоптики. В какой-то момент двигатель катера заглох, а на озере поднялись волны до двух метров в высоту. Рыбакам пришлось вызывать спасателей.

– В полной темноте на надувной лодке и в условиях нулевой видимости специалисты разыскали судно, отбуксировали катер к берегу и спасли людей, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.