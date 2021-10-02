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На озере Иртяш неподалёку от Кыштыма второй день ищут пропавшего рыбака

Сегодня, 12:09 Категория: Происшествия
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Фото из группы Поисково-спасательной службы Челябинской области ВКонтакте.

 

На озере Иртяш в Каслинском районе второй день продолжаются поисковые работы.

Накануне выходных компания мужчин выехала на рыбалку на один из островов озера Иртяш в Каслинском районе. Утром 3 октября с острова пропала лодка. Не досчитались рыбаки и одного из своих товарищей. Позже дюралевая казанка с мотором была обнаружена на поверхности воды перевёрнутой в полутора километрах от берега. Судьба рыбака 1983 года рождения неизвестна.

Спасатели визуально и при помощи «кошек», с лодки и пешим ходом по береговой линии обследовали акваторию озера в районе обнаружения лодки. Сегодня поиск рыбака продолжается с использованием картплоттера. Проведение поисковых работ осложнено сильным ветром и большой волной.

Напомним, что жизни и здоровью граждан, не соблюдающих правила безопасного поведения на воде, пренебрегающих использовать спасательные жилеты в осенний период угрожает не только опасность оказаться вне лодки в воде, но и ночные минусовые температуры с переохлаждением, оказывающим необратимое воздействие на человеческий организм.

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Теги: озеро Иртяш Касли рыбак поиски спасатели рыбалка

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