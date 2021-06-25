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Из колонии сбежал осуждённый, он уже задержан

Вчера, 10:14 Категория: Происшествия
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В ночь на минувшую субботу из исправительной колонии Каслей сбежал осуждённый, отбывающий наказание за кражу и мошенничество, Рамих Сергей Артикович, 1969 года рождения. Он отсидел за свои преступления уже 2, 5 года и должен был выйти из стен колонии через полтора года – в декабре 2022-го.

 

Как сказано в ориентировке, осуждённый в период с двух до трёх часов ночи покинул расположение барака, пройдя через швейный цех. Повредив петли навесного замка, он вышел в лесной массив через территорию колонии-поселения.

 

Беглеца задержали, что называется, по горячим следам. Теперь к оставшемуся сроку добавится ещё и новый - за побег из исправительного учреждения.

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Теги: Кыштым Касли осужденный побег колония

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