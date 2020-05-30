В Кыштыме осудили мужчину, совершившего кражу и разбойное нападение

Сегодня, 09:50 Категория: Происшествия

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В Кыштымском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины 1983 года рождения, не имеющего гражданства Российской Федерации. В 2019 году он совершил разбойное нападение и кражу.



В ходе расследования уголовного дела установлено, что осуждённый в конце прошлого года находился в гостях у своего случайного знакомого, где в состоянии алкогольного опьянения под угрозой применения ножа потребовал у хозяина квартиры передать ему кроссовки стоимостью 800 рублей. На незаконное требование он встретил сопротивление, в связи с чем имущество забрать не смог.



Он же через неделю после совершения первого преступления находился в гостях в одном из частных домов Кыштыма, воспользовался моментом, когда за ним никто не наблюдал, похитил зимнюю куртку, зимние ботинки одного из гостей дома и скрылся с места преступления. В кармане похищенной куртки находились денежные средства в сумме 4000 рублей, которые осуждённый также потратил по своему усмотрению.



Судом при вынесении приговора принято во внимание признание вины, частичное возмещение ущерба, наличие малолетнего ребёнка на иждивении, а также наличие в его действиях признаков особо опасного рецидива преступлений.



Окончательно судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, которое осуждённый должен будет отбывать в исправительной колонии особого режима.