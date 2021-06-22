В Кыштыме из городского пруда выловили гранату

Вчера, 14:48 Категория: Происшествия

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Сегодня около двух часов дня возле Народного дома житель Кыштыма выловил из пруда гранату. По словам 31-летнего мужчины, он занимался «магнитной рыбалкой» ради интереса и с помощью поискового магнита обнаружил сей опасный предмет. Антон, как зовут «рыбака», признался, что его немного испугала находка, она «пузырилась и шипела». По его мнению, это была ручная граната РГД. Мужчина сообщил о находке в полицию.

Уже через несколько минут площадь оцепили полицейские в бронежилетах, касках и при оружии. В периметре дежурили машины скорой помощи, 38-й ПСЧ, поисково-спасательного отряда, ДПС. Из Златоуста вызвали сапёрную группу, которая определит – боевая это или учебная граната, и при необходимости обезвредит опасный предмет.

Исполняющий обязанности главы Пётр Мошкин незамедлительно отреагировал на сообщение об опасной находке. Он держит ситуацию на личном контроле.

Полиция Кыштыма просит граждан воздержаться от посещения набережной у Народного дома в ближайшие часы. В настоящее время силовыми структурами ведутся все необходимые мероприятия, направленные на безопасность граждан.