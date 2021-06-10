Житель Кыштыма во время семейной ссоры грозился сжечь квартиру

Сегодня, 11:28 Категория: Происшествия

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Инцидент произошёл вчера, 14 июня, в одной из квартир нашего города.

Мужчина во время семейного скандала не придумал ничего лучше, как разбрызгать по квартире горючую жидкость. После этого он грозился поджечь жилище. Однако вовремя прибывшие на место стражи порядка не допустили ЧП.

С дебоширом сотрудники полиции провели профилактическую беседу. По их словам, никаких реальных угрожающих действий со стороны буйного мужчины предпринято не было.