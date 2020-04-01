Житель Кыштыма остался и без денег, и без запчастей

Сегодня, 13:10 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть полиции обратился житель Кыштыма, ставший очередной жертвой интернет-мошенников.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, на одном из сайтов он заказал запчасти для своего автомобиля. Внёс полную предоплату в размере шести тысяч рублей. Продавец обещал доставить товар в наш город в считанные дни. Однако в указанное время мужчина так и не дождался своей покупки. Продавец также перестал выходить с ним на связь.

Ещё один кыштымец обратился в полицию сегодня, первого апреля. Тридцатилетний мужчина пояснил стражам порядка, что не производил никаких действий со своей банковской картой. По его словам, он не сообщила никому никаких данных, не проходил по ссылкам и не подтверждал никакие операции. Тем не менее, ему трижды приходили смс, уведомляющие о списании с карты небольших сумму. За три раза было списано две тысячи рублей.

Пострадавший вовремя обратился в банк и заблокировал карту.

По обоим фактам проводится доследственная проверка.