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В Кыштыме гость выпал из окна квартиры на втором этаже

Сегодня, 11:01 Категория: Происшествия
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Инцидент произошёл в конце прошлой недели в одном из многоквартирных домов. К жителям Кыштыма приехал знакомый из Аргаяшского района.

 

Когда хозяевам нужно было уйти, они закрыли гостя одного в квартире. Ему захотелось выпить, но спиртного в доме не оказалось. Тогда он не придумал ничего лучше, как выбраться на улицу через окно. Однако не удержался и упал с высоты второго этажа.

 

С травмами мужчина был доставлен в кыштымскую больницу. У него диагностировали перелом позвоночника со смещением. Пациента уже отправили на операцию в Челябинск.

 

К слову, сегодня жителю Аргаяшского района исполнилось 40 лет. Вот только свой день рождения он встречает на больничной койке.

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Теги: Кыштым падение травма

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