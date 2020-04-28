В Кыштыме гость выпал из окна квартиры на втором этаже

Сегодня, 11:01 Категория: Происшествия

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Инцидент произошёл в конце прошлой недели в одном из многоквартирных домов. К жителям Кыштыма приехал знакомый из Аргаяшского района.

Когда хозяевам нужно было уйти, они закрыли гостя одного в квартире. Ему захотелось выпить, но спиртного в доме не оказалось. Тогда он не придумал ничего лучше, как выбраться на улицу через окно. Однако не удержался и упал с высоты второго этажа.

С травмами мужчина был доставлен в кыштымскую больницу. У него диагностировали перелом позвоночника со смещением. Пациента уже отправили на операцию в Челябинск.

К слову, сегодня жителю Аргаяшского района исполнилось 40 лет. Вот только свой день рождения он встречает на больничной койке.