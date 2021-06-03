Житель Кыштыма свёл счёты с жизнью после ссоры с женой

Вчера, 11:33 Категория: Происшествия

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Трагедия произошла в одной из квартир на улице Ленина в праздничный день 1 июня.

Мужчина 1976 года рождения поссорился со своей второй половиной и решился на роковой шаг. Его бездыханное тело позже обнаружили родственники.

Как сообщили сайту «КР» в следственном отделе по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области, мужчина вёл вполне обычный образ жизни – официально работал, не злоупотреблял спиртным. У него остались двое малолетних детей.

По данному факту проводится доследственная проверка.