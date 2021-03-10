Житель Кыштыма свёл счёты с жизнью в лесном массиве

Вчера, 13:13 Категория: Происшествия

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Праздничный день 8 Марта обернулся для родных и близких 22-летнего жителя Кыштыма страшной трагедией. Молодой мужчина по невыясненным пока обстоятельствам свёл счёты с жизнью. Предварительно, на роковой шаг его толкнули проблемы в личной жизни.

Как сказал сайту «КР» руководитель следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области Виталий Ерцкин, молодой человек приехал на своём автомобиле в лесной массив к озеру Сугомак и совершил задуманное. Его тело обнаружили жители нашего города, которые в этот день прогуливались по лесу.

В настоящее время проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства случившегося.