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Житель Кыштыма свёл счёты с жизнью в лесном массиве

Вчера, 13:13 Категория: Происшествия
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Праздничный день 8 Марта обернулся для родных и близких 22-летнего жителя Кыштыма страшной трагедией. Молодой мужчина по невыясненным пока обстоятельствам свёл счёты с жизнью. Предварительно, на роковой шаг его толкнули проблемы в личной жизни.

 

Как сказал сайту «КР» руководитель следственного отдела по Кыштыму Следственного управления СК России по Челябинской области Виталий Ерцкин, молодой человек приехал на своём автомобиле в лесной массив к озеру Сугомак и совершил задуманное. Его тело обнаружили жители нашего города, которые в этот день прогуливались по лесу.

 

В настоящее время проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства случившегося.

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Теги: Кыштым суицид озеро Сугомак трагедия 8 Марта

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