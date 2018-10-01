В Кыштыме мужчина в преклонном возрасте наложил на себя руки Автор: КР от Вчера, 11:08 Категория: Происшествия 0 В прошлую пятницу вечером в одном из частных домов нашего города счёты с жизнью свёл пенсионер 1941 года рождения. Родственники, которые проживали вместе с ним, обнаружили его с петлёй на шее в сарае. – Предсмертной записки он не оставил, – сказал сайту «КР» следователь следственного отдела по городу Кыштыму Андрей Рыжков. – Родные погибшего сообщили, что он не злоупотреблял алкоголем, не был судим. Страдал сахарным диабетом. Следователям предстоит выяснить, не было ли у него отклонений в психике, не довёл ли кто-то престарелого человека до самоубийства и не имел ли место факт убийства. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить