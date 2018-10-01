В Кыштыме мужчина в преклонном возрасте наложил на себя руки

Автор: КР от Вчера, 11:08 Категория: Происшествия

В прошлую пятницу вечером в одном из частных домов нашего города счёты с жизнью свёл пенсионер 1941 года рождения. Родственники, которые проживали вместе с ним, обнаружили его с петлёй на шее в сарае.

– Предсмертной записки он не оставил, – сказал сайту «КР» следователь следственного отдела по городу Кыштыму Андрей Рыжков. – Родные погибшего сообщили, что он не злоупотреблял алкоголем, не был судим. Страдал сахарным диабетом.

Следователям предстоит выяснить, не было ли у него отклонений в психике, не довёл ли кто-то престарелого человека до самоубийства и не имел ли место факт убийства.