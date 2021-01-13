Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме годовалый малыш опрокинул на себя чайник с кипятком

Вчера, 14:21 Категория: Происшествия
1 419
0

Беда случилась в одной из кыштымских семей. Взрослые не доглядели за ребёнком, которому всего один год и два месяца, и он опрокинул на себя чайник с кипятком.

 

Малышу ошпарило голову, лицо, туловище. Площадь ожога довольно большая – 25 процентов. Мальчика доставили в кыштымскую городскую больницу.

 

Вчера его с помощью санавиации перевезли в ожоговый центр Челябинска, где ему предстоит операция и длительное восстановление.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым травма ожог малыш чайник Челябинск ожоговый центр

Похожие публикации:

В Кыштыме годовалый малыш утонул в ванной

В Кыштыме вертолёт санавиации доставит в областную больницу пятилетнего мальчика с тяжёлыми электроожогами

В Кыштыме малыш обварился кипятком

Обварилась кипятком

Семью переправили в ожоговый центр

Комментарии:

Добавить