В Кыштыме годовалый малыш опрокинул на себя чайник с кипятком
Вчера, 14:21 Категория: Происшествия
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Беда случилась в одной из кыштымских семей. Взрослые не доглядели за ребёнком, которому всего один год и два месяца, и он опрокинул на себя чайник с кипятком.
Малышу ошпарило голову, лицо, туловище. Площадь ожога довольно большая – 25 процентов. Мальчика доставили в кыштымскую городскую больницу.
Вчера его с помощью санавиации перевезли в ожоговый центр Челябинска, где ему предстоит операция и длительное восстановление.