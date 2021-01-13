В Кыштыме годовалый малыш опрокинул на себя чайник с кипятком

Вчера, 14:21 Категория: Происшествия

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Беда случилась в одной из кыштымских семей. Взрослые не доглядели за ребёнком, которому всего один год и два месяца, и он опрокинул на себя чайник с кипятком.

Малышу ошпарило голову, лицо, туловище. Площадь ожога довольно большая – 25 процентов. Мальчика доставили в кыштымскую городскую больницу.

Вчера его с помощью санавиации перевезли в ожоговый центр Челябинска, где ему предстоит операция и длительное восстановление.