В Кыштыме медработнику грозит штраф за оскорбление полицейских

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Как сообщили сайту «КР» в следственном отделе по городу Кыштыму, возбуждено уголовное дело в отношении одного из врачей Кыштымской городской больницы. У мужчины возник домашний конфликт, в результате были вызваны полицейские. В присутствии посторонних лиц разгорячённый медработник публично оскорбил сотрудников полиции. Позже он принёс им свои извинения.

Следователь перед судом ходатайствовал о назначении мужчине судебного штрафа.