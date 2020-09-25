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В Кыштыме медработнику грозит штраф за оскорбление полицейских

Сегодня, 13:29 Категория: Общество
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Как сообщили сайту «КР» в следственном отделе по городу Кыштыму, возбуждено уголовное дело в отношении одного из врачей Кыштымской городской больницы. У мужчины возник домашний конфликт, в результате были вызваны полицейские. В присутствии посторонних лиц разгорячённый медработник публично оскорбил сотрудников полиции. Позже он принёс им свои извинения.

Следователь перед судом ходатайствовал о назначении мужчине судебного штрафа. 

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Теги: Кыштым Следственный отдел по городу Кыштыму Оскорбление полицейских

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