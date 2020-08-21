Кыштымские спасатели нашли заблудившихся грибников

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В последние дни Южный Урал охватила настоящая «грибная лихорадка». При этом нередко «тихая охота» заводит людей в незнакомые места. В Челябинской области только за последнюю неделю помощь профессиональных спасателей потребовалась полутора десяткам грибников. Все они отправились за дарами леса, но спустя время не смогли найти обратную дорогу.

На поиски заблудившихся грибников выезжали и кыштымские спасатели. Они прочёсывали район КПП города Озёрска, где в лесном массиве заблудились женщина 1981 года рождения и мужчина 1962 года рождения.

Грибники были обнаружены при помощи звуковой сирены в трёхстах метрах от дороги Кыштым-Озёрск. Спасатели сопроводили их до личного автомобиля. В медицинской помощи мужчина и женщина не нуждались.