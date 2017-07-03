Жительница Кыштыма с болезнью Альцгеймера заблудилась в лесу
Автор: КР от Сегодня, 16:14 Категория: Происшествия
Сегодня кыштымские спасатели выезжали в посёлок Тайгинка на поиски 55-летней жительницы нашего города. О том, что женщина страдает болезнью Альцгеймера и теряется уже не в первый раз, сообщила её дочь. По её словам, мать гостила у родственников в посёлке, пошла в баню и не вернулась. Родные пытались самостоятельно отыскать пенсионерку, но спустя несколько часов обратились за помощью.
Пока спасатели прочёсывали лесной массив Тайгинки, им поступило сообщение из полиции о том, что женщина нашлась. Её, плутающую босиком по лесу, заметили грибники и привезли в «Дом спасения», поскольку назвать свой адрес она не смогла.
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