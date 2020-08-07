Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме обнаружен труп мужчины

Сегодня, 15:51 Категория: Происшествия
609
0

Как сообщили сайту «КР» в следственном отделе по городу Кыштыму, вчера, 6 августа, в доме №8 на улице Горелова был обнаружен труп 36-летнего жителя Троицка. Мужчина приехал в Кыштым по работе. Последний раз он выходил на связь с родственниками первого августа. До вчерашнего дня близкие пытались установить его местонахождение.

В ходе проверки не было установлено признаков криминальной смерти.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Обнаружено тело Следственный отдел по городу Кыштыму

Похожие публикации:

В Кыштыме обнаружен криминальный труп женщины

В Кыштыме на школьной спортплощадке обнаружен труп мужчины

В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле

Разыскиваются родственники

В пруду нашли утопленника

Комментарии:

Добавить