В Кыштыме обнаружен труп мужчины

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Как сообщили сайту «КР» в следственном отделе по городу Кыштыму, вчера, 6 августа, в доме №8 на улице Горелова был обнаружен труп 36-летнего жителя Троицка. Мужчина приехал в Кыштым по работе. Последний раз он выходил на связь с родственниками первого августа. До вчерашнего дня близкие пытались установить его местонахождение.

В ходе проверки не было установлено признаков криминальной смерти.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.