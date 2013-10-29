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В Кыштыме обнаружен криминальный труп женщины

Автор: КР от Сегодня, 15:15 Категория: Происшествия

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Вчера вечером в полицию поступил звонок о том, что на улице Вайнера, 4 обнаружен труп женщины. На место тут же выехала оперативная группа.

 

Установлено, что 43-летняя женщина была убита 24 октября. На её теле обнаружено ножевое ранение.

 

Как сказали сайту «КР» в следственном отделе по городу Кыштыму, подозреваемый в убийстве задержан – это мужчина 1990 года рождения. Ведётся следствие.

 

Сайту «КР» удалось выяснить из надёжных источников, что он сожительствовал с этой женщиной. Мужчина вёл разгульный образ жизни, часто пил и даже торговал лёгкими наркотиками.


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обнаружен криминальный труп
 
Когда на страницах этого издания будут нормальные заголовки?
 
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