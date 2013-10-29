В Кыштыме обнаружен криминальный труп женщины Автор: КР от Сегодня, 15:15 Категория: Происшествия 0 Вчера вечером в полицию поступил звонок о том, что на улице Вайнера, 4 обнаружен труп женщины. На место тут же выехала оперативная группа. Установлено, что 43-летняя женщина была убита 24 октября. На её теле обнаружено ножевое ранение. Как сказали сайту «КР» в следственном отделе по городу Кыштыму, подозреваемый в убийстве задержан – это мужчина 1990 года рождения. Ведётся следствие. Сайту «КР» удалось выяснить из надёжных источников, что он сожительствовал с этой женщиной. Мужчина вёл разгульный образ жизни, часто пил и даже торговал лёгкими наркотиками. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Горожанин Сегодня, 16:35 Группа: Посетители Регистрация: 29.10.2013 Статус: 283 комментария 0 публикаций обнаружен криминальный труп Когда на страницах этого издания будут нормальные заголовки? 0