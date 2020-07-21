Спасатели Кыштыма принимают участие в поисках пожилого мужчины

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По сообщению пресс-службы поисково-спасательной службы Челябинской области, спасатели кыштымского отряда в минувшее воскресенье выезжали на озеро Большие Касли. Там проводились поиски мужчины 1948 года рождения.

На берегу озера были найдены его вещи. Пока пропавшего не нашли, поиски продолжаются.



Всего за прошедшие выходные на воде в регионе погибло восемь человек. Среди них — восьмилетний ребёнок. Трагедия произошла на озере Мисяш в Чебаркуле.