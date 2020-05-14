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Житель Кыштыма поплатился реальными деньгами за виртуальное оружие

Сегодня, 10:19 Категория: Происшествия
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В кыштымскую полицию с заявлением о мошенничестве обратился 32-летний житель нашего города.

 

По словам мужчины, он длительное время увлекается онлайн-игрой, и на днях решил обновить для неё оружие. На одном из сайтов кыштымец увидел золотое оружие стоимостью полторы тысячи рублей. Будучи заядлым игроком, он «повёлся» на заманчивое предложение и перешёл по ссылке.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, затем он стал вести переписку ВКонтакте с продавцом под ником «Диана». Одиннадцатого мая игрок перечислил незнакомке полторы тысячи рублей за оружие, однако вскоре ему посыпались предложения о покупке и других видов оружия. В общей сложности за три раза наш земляк перевёл неизвестным девять тысяч рублей. Однако оружие в его онлайн-игре так и не обновилось.

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Теги: Кыштым полиция игра мошенники

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