Жители Кыштыма избавляются от газовых пистолетов и травматики

Автор: КР от Вчера, 10:31 Категория: Общество

Со вчерашнего дня в Кыштыме проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». В первый же день трое кыштымцев сдали в полицию из незаконного оборота два газовых пистолета и травматику. Все они не только освобождены от уголовной ответственности, но ещё и получат вознаграждения.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, 58-летний кыштымец принёс газовый пистолет РГ-9, который он якобы нашёл в лесу. За сданное оружие мужчина получит две тысячи рублей.

Столько же выплатят и 69-летней жительнице нашего города за газовый пистолет ИЖ-76. По её словам, оружие осталось у неё после смерти мужа. А 43-летний мужчина поспешил избавиться от травматического пистолета, на который у него истёк срок годности документов. За травматическую «Осу» ему выплатят четыре тысячи рублей.

В Кыштыме оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие» продлится до 1 ноября.