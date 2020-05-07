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В Кыштыме в майские праздники огнеборцы дважды выезжали на тушение пожаров в садах

Сегодня, 13:55 Категория: Происшествия
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Третьего мая поступило сообщение о возгорании бани в садоводческом товариществе «Медик». Однако ещё до прибытия огнеборцев садоводы сами справились с возгоранием.


В ночь на 5 мая пожарные прибыли на тушение бани в СНТ «Труд и отдых». С возгоранием удалось справиться лишь к пяти часам утра. Как сказали сайту «КР» в пожарной части № 38, огонь уничтожил баню, садовый домик, хозяйственные постройки и теплицу.

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Теги: Кыштым сгорела баня пожар СНТ

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