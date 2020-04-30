Житель Кыштыма «купил» несуществующий квадроцикл

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В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился местный житель.



Установлено, что 36-летний молодой человек нашёл в интернете на официальном сайте по продаже мототехники информацию о продаже квадроцикла стоимостью 705 тысяч рублей.

Цена показалась мужчине очень даже привлекательной. Связавшись по телефону с владельцем, который якобы менеджер компании, он договорился о покупке транспортного средства. Менеджер сказал, что ему необхоидмы данные паспорта покупателя для составления договора и попросил перевести в качестве предоплаты 352 тысяч рублей.



Как сообщила сайту "КР" пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, кыштымец перевёл денежные средства на указанный представителем компании номер банковского счета, после чего злоумышленник отключил мобильный телефон.



Квадроцикл мужчина, естественно, не получил и обратился за помощью в полицию. По факту мошенничества сотрудниками полиции проводится проверка.

