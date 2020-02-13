Житель Кыштыма заплатил более 30 тысяч рублей за несуществующий автомобиль

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Вчера в дежурную часть кыштымской полиции обратился 19-летний житель нашего города. Он сообщил, что увидел на сайте авито объявление о продаже автомобиля ВАЗ 2114 и решил его приобрести.

Кыштымец связался с продавцом и вскоре перечислил ему пять тысяч рублей в качестве предоплаты. Через некоторое время владелец «четырнадцатой» позвонил потенциальному покупателю и сказал, что ему срочно нужны 27 тысяч рублей на операцию для матери. Также незнакомец попросил номер карты жителя Кыштыма, чтобы вернуть предоплату и продать автомобиль перекупщикам.

Житель нашего города настолько загорелся именно данным автомобилем, что сам предложил перевести всю необходимую сумму его владельцу. После того, как покупка была полностью оплачена, мужчины договорились встретиться в Челябинске. Однако, приехав по указанному адресу, кыштымец никого так и не дождался. Телефон, с которого ему звонил лжепродавец, был отключён. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

По данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.