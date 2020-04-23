Житель Кыштыма может отправиться в колонию на 20 лет за совершение наркопреступлений

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Следственный отдел полиции завершил расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 25-летний житель нашего города. Он обвиняется в нескольких эпизодах незаконного сбыта наркотиков.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, молодой человек промышлял криминальным бизнесом – делал закладки с синтетическим веществом на территории Кыштымского округа. Установлено, что в начале января этого года он сбыл 0, 079 грамма «синтетики». Спустя несколько дней – ещё 0, 49 грамма. Причём, во второй раз он отдал свёрток с запрещённым веществом водителю одного из такси в счёт оплаты за поездку.

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» задержали с поличным обоих.

В отношении наркодилера возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических веществ в крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Кроме того, на момент совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, подозреваемый уже находился под административным надзором. За его нарушение в отношении мужчины также возбуждено уголовное дело.

Молодой человек с января находится под стражей.

Отвечать перед законом придётся и таксисту, который принял наркотическое вещество в качестве оплаты за поездку. Он находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК – «Незаконные приобретение, хранение наркотических веществ». Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.