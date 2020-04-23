Братья-наркодилеры из Кыштыма проведут за решёткой четверть века на двоих

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Челябинский областной суд оставил в силе приговор Кыштымского городского суда двум местным жителям, признанным виновными в незаконном сбыте наркотических средств.

Подельники были задержаны сотрудниками ФСБ, Главного управления МВД России по Челябинской области и наркополицейскими в феврале 2019 года. Ими оказались братья из Кыштыма. В один из январских дней они незаконно сбыли около 0,4 грамма героина жительнице нашего города, на следующий день – другому наркозависимому 0,6 грамма запрещённого вещества. В начале февраля 2019 года ещё около трёх граммов героина приобрёл у них местный житель.

Суд учёл, что ранее братья уже привлекались к уголовной ответственности за наркопреступления. На сей раз один из них получил 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, а второй – 13 лет особого режима со штрафом в размере 100 000 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.