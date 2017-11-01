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В Кыштыме наркоторговец проведёт 12 лет в колонии строгого режима

Автор: КР от Вчера, 16:52 Категория: Происшествия

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Кыштымский городской суд вынес приговор 25-летнему жителю нашего города за незаконный сбыт героина в крупном размере.

 

Как сказал сайту «КР» помощник прокурора Михаил Веденин, в январе этого года молодой человек сбыл на территории нашего города около ста граммов героина, однако вскоре был задержан оперативниками.

 

Всё это время обвиняемый находился под стражей в следственном изоляторе. Вчера в суде ему огласили обвинительный приговор. Наркоторговец осуждён на 12 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

 

Кроме того, сейчас в изоляторе находятся ещё трое кыштымцев с такой же фамилией, как и у этого осуждённого. Не исключено, что все они являются друг другу родственниками. Каждый из троицы также обвиняется в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Однако расследованием уголовных дел в отношении них занимается Главное следственное управление по Челябинской области.

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