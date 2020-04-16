В Кыштыме пассажир пытался угнать автомобиль

Вчера, 14:46 Категория: Происшествия

705

0

За первый квартал 2020 года в полиции Кыштыма были возбуждены уголовные дела по факту кражи автотранспорта и покушения на угон.

Возле дома на улице Победы был припаркован автомобиль ВАЗ-21099. Владелец оставил машину открытой. Этим и воспользовались двое подвыпивших местных жителей, которые проходили мимо. Поскольку ключей в автомобиле не было, приятели скатили транспорт с горы и бросили его, похитив только аккумулятор. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Во втором случае возле кафе на улице Республики водитель заведённого ВАЗ 21140 вышел из автомобиля. В это время его пассажир пересел с пассажирского сиденья за руль и начал движение задним ходом. Водитель пресёк угон и вызвал сотрудников ГИБДД. По данному факту возбуждено дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Дело передано в суд.

Чтобы не допустить угона автомобиля, важно соблюдать простые правила. Во-первых, необходимо оборудовать авто хорошей сигнализацией. Во-вторых, если машина хранится в гараже, обязательно укрепите двери гаража, поставив на них пару хороших замков разного вида. Оставляя автомобиль в гараже или на стоянке, плотно закрывайте все окна. Выходя из автомобиля, глушите мотор и не оставляйте ключи в замке зажигания, даже если выходите ненадолго. Документы всегда держите при себе.

Если всё же транспорт был угнан, и вы довольно быстро обнаружили его пропажу, сразу же звоните в полицию по телефонам – 4-46-61, 02.