В Кыштыме пожарные потушили дерево и баню

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Вчерашний день для кыштымских пожарных выдался особенно жарким.

В половине третьего часа дня поступил вызов на улицу Валентины Сергеевой. По сообщению очевидца, возле дома № 57 тлело большое старое дерево. Угрозу представляло ещё и то, что его ветви соприкасаются с высоковольтными проводами.

Как пояснили сайту «КР» в пожарной части № 38, на место выехал пожарный расчёт. В дереве оказалось дупло, в которое какие-то «умники» накидали то ли окурки, то ли специально подожжённую бумагу. Обесточивать район не пришлось. Огнеборцы аккуратно залили дерево водой и сообщили о необходимости опиловки старых веток в элеткросети и в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

В одиннадцатом часу вечера пожарным снова пришлось отправиться на выезд. На этот раз – в многоквартирный дом № 8 на улице Республики. Но здесь разворачивать пожарные рукава не пришлось – в одной из квартир просто пригорела пища.

Однако уже спустя десять минут два пожарных расчёта из части № 38 были на улице Швейкина, 100. По этому адресу горела деревянная баня размерами шесть на шесть метров. К приезду пожарных огнём была охвачена крыша. Огонь повредил кровлю и потолочные перекрытия на площади 36 квадратных метра и стены на площади 20 «квадратов». Ущерб составил 50 тысяч рублей. Однако огнеборцам удалось отстоять баню. Если бы она сгорела полностью, ущерб мог бы превысить 200 тысяч. Люди во время пожара не пострадали. По предварительной версии, причиной возгорания стал перекал печи.