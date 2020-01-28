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В Кыштыме мошенник прикинулся полицейским и обманул таксиста

Сегодня, 16:27 Категория: Происшествия
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Пострадавший получил стандартный вызов о том, что необходимо подъехать в пиццерию и забрать заказ на сумму 1270 рублей, а затем доставить его по адресу Красной Звезды, 97.

 

Таксист сразу поехал в пиццерию, оплатил своими денежными средствами заказ и направился по указанному адресу, успокоив себя тем, что едет в отдел полиции.

 

Подъехав в зданию полиции, он позвонил заказчику, чтобы тот забрал свой заказ. Однако в ответ услышал, что клиент находится на совещании. Более того, «липовый» страж порядка поинтересовался у таксиста, сдали ли ему в пиццерии сдачу с 5000 рублей. Таксист ответил: «Нет». Тогда заказчик попросил водителя съездить в пиццерию и забрать сдачу, а сам он как раз освободится и вынесет таксисту 5000 рублей.

 

Таксист, поверив, что заказчик действительно работает в полиции, действовал по схеме. Через некоторое время позвонил мужчина и поинтересовался, все ли таксист сделал, и попросил на служебный телефон положить деньги в сумме 3800. После чего таксист опять подъехал к зданию ОВД, звонил заказчику, который обещал выйти, но так и не вышел. Таксист понял, что в отношении него совершенно мошенничество.

 

Таксист обратился в полицию. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Теги: Кыштым пиццерия полиция мошенничество такси

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