Инспектор труда из Кыштыма подозревается в получении взятки

Автор: КР от Вчера, 11:37 Категория: Происшествия

Как сообщает интернет-газета «Znak. com», вчера были задержаны четыре фигуранта уголовного дела о взятках в Государственной инспекции труда Челябинской области. Среди них – два инспектора и два представителя коммерческих организаций. Об этом изданию сообщил старший помощник руководителя следственного комитета России по Челябинской области Владимир Шишков.

– По версии следствия, с 2013 по 2018 год сотрудники Госинспекции труда в Челябинской области получили взятки в сумме более одного миллиона рублей, – рассказал Владимир Шишков. – Подкуп был сделан для того, чтобы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей региона принудили к заключению договоров на обучение и проверку знаний. Также взятки дали за покровительство в дальнейшем содействии при исполнении договоров.

Среди задержанных инспекторов – Андрей Геннадьевич Бурков, в чью зону ответственности входит Кыштымский городской округ.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.