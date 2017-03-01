Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич подозревается в получении взятки от своего подчинённого

Автор: КР от Вчера, 08:13 Категория: Политика

Следственным управлением города Екатеринбурга Главного следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим должность губернатора Челябинской области с 2012 года. В январе 2014 года он был отправлен в отставку президентом Владимиром Путиным.

В марте 2014 года прокуратура Челябинской области в ходе проверки выявила неэффективное и излишнее расходование бюджетных средств в 2012-2013 годах на охрану Юревича и обеспечение безопасности мероприятий с его участием.

В мае 2014 года Челябинский областной фонд имущества продал на аукционе за 245 миллионов рублей вертолет Bell 429, который был куплен на бюджетные средства для поездок главы региона.

По предварительным данным, Юревич получил взятку от своего же подчинённого – на тот момент министра здравоохранения региона Виталия Тесленко.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств преступления.

Как сообщила СМИ пресс-секретарь Михаила Юревича Юлия Бобылёва, экс-губернатор Челябинской области узнал о возбуждении в отношении него уголовного дела из СМИ. Сам же он находится на лечении в Израиле.

Что касается экс-министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, то он 17 октября 2014 года был приговорен Ленинским райсудом Челябинска к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 миллионов рублей за получение взяток.