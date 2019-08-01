Под Кыштымом прошёлся смерч высотой 70 метров

Автор: КР от Вчера, 13:01 Категория: Происшествия

Вчера на наш город налетели шквалистый ветер, гроза и ливень. В результате непогоды были повреждены линии электропередач и автоматика на подстанциях в населённых пунктах Кыштымского городского округа.

Без электроснабжения остались около 3600 жителей в 1302 частных домов и 33 многоквартирных.

Аварийные работы проводились всю ночь и продолжаются до сих пор. В большинстве домов электроснабжение уже восстановили.

По словам очевидцев, в посёлке Увильды прошёлся настоящий смерч. Высота облачного столба составляла порядка 60-70 метров.

Пик стихии пришёлся на санаторий МВД «Лесное озеро», затем вихрь ушёл в сторону озера, где и растворился.

– Смерч снёс примерно 120 квадратов крыши спортзала, – сказал сайту «КР» и. о. заместителя начальника по медицинской части санатория МВД «Лесное озеро» Андрей Торшин. – Кровлю выдрало вместе с элементами обрешётки и выбросило рядом на газоны. Хорошо, что в это время на улице не было людей. Местами повреждён забор из профнастила общей площадью 130 квадратных метров. Ветер снёс его вместе с забетонированными столбами. По территории санатория в результате смерча выкорчеваны рябины и берёзы.

Несколько деревьев упало и в самом посёлке Увильды.