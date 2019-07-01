В Кыштыме неизвестный мужчина пытался похитить мальчика

Автор: КР от Сегодня, 10:28 Категория: Происшествия

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, во вторник 24 июля в 21 час на детской игровой площадке во дворе дома 168 на улице Калинина неизвестный мужчина пытался похитить мальчика.

Очевидцем происшествия стал один из жителей этой улицы. По его описанию, этот мужчина был среднего телосложения и роста, в возрасте около 40 лет.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. К сожалению, в полицию по этому факту обратились гораздо позже случившегося. Сейчас ведётся поиск других очевидцев.

Полиция Кыштыма обращается к гражданам с просьбой сообщить имеющуюся по данному происшествию информацию по телефонам: 4-46-61 или 02. Также можно написать сообщение в официальную группу межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» в социальной сети «ВКонтакте».