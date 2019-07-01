В Кыштыме участились гаражные кражи Автор: КР от Вчера, 10:45 Категория: Происшествия 0 В гаражно-строительном кооперативе «Байкал» неизвестные обокрали сразу два гаража, взломав навесные замки. В первом злоумышленники похитили перфоратор, дрель и шуруповёрт на общую сумму 5 800 рублей. Из второго гаража был похищен комплект зимней шипованной резины «Nordman4» R14. Ущерб – 14 тысяч рублей. Во избежание краж, полиция рекомендует кыштымцам оборудовать свои гаражные боксы дополнительными средствами защиты от взлома. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить