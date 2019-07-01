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В Кыштыме участились гаражные кражи

Автор: КР от Вчера, 10:45 Категория: Происшествия

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В гаражно-строительном кооперативе «Байкал» неизвестные обокрали сразу два гаража, взломав навесные замки.

 

В первом злоумышленники похитили перфоратор, дрель и шуруповёрт на общую сумму 5 800 рублей. Из второго гаража был похищен комплект зимней шипованной резины «Nordman4» R14. Ущерб – 14 тысяч рублей. 

 

Во избежание краж, полиция рекомендует кыштымцам оборудовать свои гаражные боксы дополнительными средствами защиты от взлома.


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