В Кыштыме участились гаражные кражи

Автор: КР от Вчера, 10:45 Категория: Происшествия

В гаражно-строительном кооперативе «Байкал» неизвестные обокрали сразу два гаража, взломав навесные замки.

В первом злоумышленники похитили перфоратор, дрель и шуруповёрт на общую сумму 5 800 рублей. Из второго гаража был похищен комплект зимней шипованной резины «Nordman4» R14. Ущерб – 14 тысяч рублей.

Во избежание краж, полиция рекомендует кыштымцам оборудовать свои гаражные боксы дополнительными средствами защиты от взлома.