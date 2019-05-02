В Кыштыме воры поменяли замок на гараже, который сами же и обчистили

Автор: КР от Сегодня, 12:07 Категория: Происшествия

Вчера в полицию обратился житель Кыштыма с заявлением о краже имущества из его бокса в гаражно-строительном кооперативе «Байкал».

По словам пострадавшего, он обнаружил, что на воротах висит другой замок. Чтобы попасть внутрь, его пришлось взломать. Дальнейшее было предсказуемо.

Неизвестные похитили четыре колеса на литых дисках, металлическую печь весом 60 килограммов и трубы. Ущерб составил 29 тысяч рублей.

Как сказали «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Очевидцев кражи просят позвонить в дежурную часть по телефонам 8 (351-51) 4-46-61 или 02.