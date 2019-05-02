В Кыштыме воры похитили имущество садоводов СНТ «Кварц»

Автор: КР от Вчера, 11:42 Категория: Происшествия

Серия краж прошла в садоводческом товариществе «Кварц» в праздничные дни. На пяти участках похищено имущество на общую сумму в 34 тысячи 500 рублей.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, в основном незваных гостей интересовал металл, однако они не чурались брать и всё, что «плохо лежало».

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается место нахождения похищенного имущества.

Сотрудники полиции призывают граждан принять меры для предупреждения дачных краж и не оставлять на видном месте ценное имущество. Наиболее эффективная защита – охранная сигнализация.

Полиция также рекомендует не оставлять на даче дорогостоящие предметы, чаще проверять дачное домовладение, установить крепкие двери, оснастить их хорошими замками, поставить на окна решётки.

– С наступлением тёплого сезона кражи начались не только в садоводческих товариществах, – поясняет Светлана Дятлова. – В понедельник со двора на улице Шмидта был украден велосипед «Альтаир» стоимостью девять тысяч 500 рублей. Из особых примет стоит отметить, что на переднем крыле – самодельная металлическая вставка.