Кыштымские квартиры защитят от краж

Автор: КР от Сегодня, 15:53 Категория: Общество

С начала этого года в нашем городе было совершено 15 квартирных краж. Во избежание новых подобных преступлений кыштымские полицейские проводят оперативно-профилактическую операцию.

Прежде всего, они проверят людей, которые раньше попадались на кражах. Их поставят на профилактический учёт. Помимо этого, будут проведены рейды по возможным местам сбыта похищенного имущества. Это рынки, ломбарды, мастерские.

– Сейчас участковые посещают квартиры и дома кыштымцев и рассказывают о мерах безопасности, которые нужно соблюдать для сохранения имущества, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Оперативное мероприятие продлится до 26 октября.

В случае обнаружения следов незаконного проникновения в квартиру или в дом нужно немедленно звонить в дежурную часть кыштымской полиции по телефонам: 4-46-61 и 02.