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В больницу Кыштыма поступил подстреленный охотник

Автор: КР от Сегодня, 12:31 Категория: Происшествия

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В жителя Верхнего Уфалея во время охоты случайно выстрелил его приятель. В результате 33-летний мужчина получил огнестрельное ранение левого предплечья. Ружьё было заряжено дробью.

 

– Пациента прооперировали, ему остановили кровотечение и установили аппарат Илизарова, – сообщили сайту «КР» в травматологическом отделении Кыштымской центральной городской больницы. – Его состояние оценивается как удовлетворительное.

 

Вчера пострадавшего отправили в Российский научный центр восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова.

 

По оценке кыштымских травматологов, ему предстоит многомесячное лечение – пересадка кожи, восстановление раздробленных костей и, возможно, нервов.

 

 


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