В больницу Кыштыма поступил подстреленный охотник Автор: КР от Сегодня, 12:31 Категория: Происшествия 0 В жителя Верхнего Уфалея во время охоты случайно выстрелил его приятель. В результате 33-летний мужчина получил огнестрельное ранение левого предплечья. Ружьё было заряжено дробью. – Пациента прооперировали, ему остановили кровотечение и установили аппарат Илизарова, – сообщили сайту «КР» в травматологическом отделении Кыштымской центральной городской больницы. – Его состояние оценивается как удовлетворительное. Вчера пострадавшего отправили в Российский научный центр восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова. По оценке кыштымских травматологов, ему предстоит многомесячное лечение – пересадка кожи, восстановление раздробленных костей и, возможно, нервов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить