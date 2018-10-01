В больницу Кыштыма поступил подстреленный охотник

На этот крючок попадают только те, кто не думает головой

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Городская афиша

12 октября 2018 года

В Народном доме (ул.Театральная, 2) пройдёт концертная программа «Тангомания» при участии ансамбля «Маэстро аккордеон» и солиста Челябинской государственной филармонии Рустама Зайченко. Телефон кассы "Народного дома": 5-52-18.

18:00

12 октября 2018 года

Во Дворце культуры «Победа» состоится танцевально-развлекательная программа «Дискотека 80-х и 90-х». Телефон кассы ДК "Победа": 4-47-33.

20:00

17 октября 2018 года

Праздник улицы Интернационала. Развлекательная программа с детскими играми и выступлениями творческих коллективов будет организована у дома № 79.

17:30

18 октября 2018 года

В физкультурно-спортивном комплексе состоится открытие межрегионального турнира по кикбоксингу «Звезда файтера». В соревновании примут участие более 150 спортсменов из Челябинской и Свердловской областей.

15:00

19 октября 2018 года

Во Дворце культуры «Победа» пройдёт оперетта Челябинского государственного театра оперы и балета им. М. Глинки – «Сильва». Телефон кассы ДК "Победа": 4-47-33

18:00

21 октября 2018 года

На Дальней Даче состоится городское соревнование по спортивному ориентированию «Осенний азимут».

12:00