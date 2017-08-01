В больницу Кыштыма поступил ещё один травмированный лесозаготовитель. Первый сегодня скончался
Автор: КР от Вчера, 11:28 Категория: Происшествия
Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника полиции Артём Чамовских, в Кыштымскую центральную городскую больницу доставили в состоянии комы жителя Верхнего Уфалея. По предварительной версии, несколько дней назад он в одиночку заготавливал лес для личных нужд – там на него и упало дерево.
Мужчина получил черепно-мозговую травму, но поначалу оставался в сознании. По словам родственников, он жаловался лишь на головные боли и тошноту. Однако спустя три дня впал в состояние комы.
В Кыштыме ему сделали трепанацию черепа. В сознание он пока не пришёл. Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Расследованием всех обстоятельств займутся полицейские Верхнего Уфалея.
Напомним, 3 августа в лесу недалеко от санатория «Дальняя Дача» старая сосна упала на жителя нашего города. В тот момент он вместе с родственником занимался лесозаготовкой. Наш земляк, как и уфалеец, попал на больничную койку в состоянии комы.
Однако только травмой головы житель Кыштыма не отделался – врачи диагностировали у него ещё и переломы костей. Сегодня утром он скончался.
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