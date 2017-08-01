Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В больницу Кыштыма поступил ещё один травмированный лесозаготовитель. Первый сегодня скончался

В больницу Кыштыма поступил ещё один травмированный лесозаготовитель. Первый сегодня скончался

Автор: КР от Вчера, 11:28 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника полиции Артём Чамовских, в Кыштымскую центральную городскую больницу доставили в состоянии комы жителя Верхнего Уфалея. По предварительной версии, несколько дней назад он в одиночку заготавливал лес для личных нужд – там на него и упало дерево.

 

Мужчина получил черепно-мозговую травму, но поначалу оставался в сознании. По словам родственников, он жаловался лишь на головные боли и тошноту. Однако спустя три дня впал в состояние комы.

 

В Кыштыме ему сделали трепанацию черепа. В сознание он пока не пришёл. Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Расследованием всех обстоятельств займутся полицейские Верхнего Уфалея.

 

Напомним, 3 августа в лесу недалеко от санатория «Дальняя Дача» старая сосна упала на жителя нашего города. В тот момент он вместе с родственником занимался лесозаготовкой. Наш земляк, как и уфалеец, попал на больничную койку в состоянии комы.

 

Однако только травмой головы житель Кыштыма не отделался – врачи диагностировали у него ещё и переломы костей. Сегодня утром он скончался.  

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter