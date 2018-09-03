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В Кыштыме компания молодых людей похитила сотовый телефон

Автор: КР от Сегодня, 11:51 Категория: Происшествия

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Кража произошла в торговом центре «Домино» в период с 15:30 до 16:00. Четверо молодых людей зашли в располагающийся там салон ТЕЛЕ2, где похитили сотовый телефон Samsung Galaxy J2. Ущерб составил 7900  рублей.

 

 

Как сообщают в пресс-службе кыштымской полиции, двое из них предположительно, кавказской внешности, при этом один косолапит.  Передвигались молодые люди на серебристом автомобиле ВАЗ-2112.

 

 

 

Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения этих граждан, позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 8 (35151) 4-46-61 или 02.

 


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