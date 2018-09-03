В Кыштыме компания молодых людей похитила сотовый телефон Автор: КР от Сегодня, 11:51 Категория: Происшествия 0 Кража произошла в торговом центре «Домино» в период с 15:30 до 16:00. Четверо молодых людей зашли в располагающийся там салон ТЕЛЕ2, где похитили сотовый телефон Samsung Galaxy J2. Ущерб составил 7900 рублей. Как сообщают в пресс-службе кыштымской полиции, двое из них предположительно, кавказской внешности, при этом один косолапит. Передвигались молодые люди на серебристом автомобиле ВАЗ-2112. Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения этих граждан, позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 8 (35151) 4-46-61 или 02. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить