В Кыштыме водителя маршрутки задержали в пьяном виде

Автор: КР от 16-06-2017, 09:36 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня ночью сотрудники дорожной полиции остановили на улице Металлистов автомобиль «Форд Фокус». За рулём иномарки находился 38-летний житель нашего города, работающий водителем маршрутного такси.

Сотрудники ДПС заподозрили, что он в нетрезвом виде и потребовали пройти освидетельствование с помощью алкотестера на месте. Результаты оказались положительными.

Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Андрей Шипулин, автомобиль нарушителя был отправлен на штрафстоянку. Самому ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.