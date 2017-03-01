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В Кыштыме водитель, съехавший в кювет, не признал показания зашкалившего алкотестера

Автор: КР от Сегодня, 17:11 Категория: ГИБДД информирует

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Около двух часов назад 28-летний житель нашего города улетел на своей «шестёрке» в кювет на Каслинском шоссе. Он ехал со стороны Слюдорудника и хотел повернуть направо в сторону Карабаша, но не справился с управлением. В автомобиле он находился один и не пострадал только чудом. Тем более, что в момент ДТП поблизости не было других транспортных средств.

 

Прибывшие на место ДТП полицейские сразу поняли, что водитель пьян. Это доказал и алкотестер – в парах выдыхаемого им воздуха оказалось 1,2 промилле алкоголя при допустимой норме в 0,16. Несмотря на неопровержимые доказательства, нетрезвый гонщик отказался подписывать протокол, а также ни в какую не согласился ехать на медицинское освидетельствование в больницу.

 

Его автомобиль отправили на штрафстоянку, а самому вручили в повестку в суд. За отказ от прохождения освидетельствования ему грозит лишение водительских прав до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

 

Кстати, ранее этот же молодой человек уже был лишён за  езду в пьяном виде. Своё водительское удостоверение он забрал из полиции в 2015 году. Надолго не получилось.

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