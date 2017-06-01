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В Кыштыме водитель так радовался покупке машины, что остался без прав

Автор: КР от Сегодня, 15:58 Категория: ГИБДД информирует

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Инцидент произошёл в день празднования 260-летнего юбилея города. Молодой человек, получивший водительское удостоверение всего полгода назад, на днях приобрёл ВАЗ четырнадцатой модели. Покупку отметил спиртным и включил на полную катушку музыку в автомобиле.

 

Жильцы близлежащих домов на улице Дёмина его радости не разделили и, несмотря на дневное время, сообщили о нарушителе их спокойствия полицейским. Когда те прибыли на место, новоиспечённый автовладелец как раз сел за руль и тронулся с места.

 

Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Виталий Грибаков, теперь незадачливого автолюбителя ждёт лишение водительских прав до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

 

Всего за минувшие выходные сотрудники ДПС задержали девять водителей под алкогольными парами. Ни одного уголовного дела за повторное вождение в нетрезвом виде не было возбуждено.

 

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