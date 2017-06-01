В Кыштыме водитель так радовался покупке машины, что остался без прав
Автор: КР от Сегодня, 15:58 Категория: ГИБДД информирует
Инцидент произошёл в день празднования 260-летнего юбилея города. Молодой человек, получивший водительское удостоверение всего полгода назад, на днях приобрёл ВАЗ четырнадцатой модели. Покупку отметил спиртным и включил на полную катушку музыку в автомобиле.
Жильцы близлежащих домов на улице Дёмина его радости не разделили и, несмотря на дневное время, сообщили о нарушителе их спокойствия полицейским. Когда те прибыли на место, новоиспечённый автовладелец как раз сел за руль и тронулся с места.
Как сообщил сайту «КР» инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Виталий Грибаков, теперь незадачливого автолюбителя ждёт лишение водительских прав до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.
Всего за минувшие выходные сотрудники ДПС задержали девять водителей под алкогольными парами. Ни одного уголовного дела за повторное вождение в нетрезвом виде не было возбуждено.
Комментарии
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Горожанин)
Проводка сгорела не в доме - читайте внимательно. Зачем им было хвататься за проводку, если на протяжении 20 лет у них был газ? Большинство не выбирало (за небольшим исключением). Был ли на тот >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Гость Вячеслав)
Ну все..жирик наш президент ☺ >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антон_Усков)
Только этот дом - Ленина, 22-в >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антошка)
Как говорится "Заставь дурака богу молиться..." >>>
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Гость Горожанин)
А чего же только сейчас то спохватились собственники про проводку. Дом то принадлежит собственникам, следовательно и следить за его состоянием должны собственники, или УК, которую они выбрали и довери >>>
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